«Бруклин» может включиться в борьбу за Янниса Адетокунбо — инсайдеры

Команда НБА «Бруклин Нетс» всерьёз рассматривает возможность сделать предложение по форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. Об этом рассказали инсайдеры Брайан Уиндхорст, Тим Бонтемпс и Тим Макмэхон в подкасте Hoop Collective.

Уиндхорст обратил внимание, что у «Нетс» есть серьёзные активы для потенциального обмена, включая большое количество драфт-пиков первого раунда.

«Думаю, «Бруклин» всерьёз рассмотрит вариант с предложением. У команды есть множество активов — драфт-пики первого раунда и молодые игроки — которые могут сыграть ключевую роль в обмене за игрока такого уровня», — сказал Брайан.

Ранее инсайдер Шэмс Чарания сообщил, что Адетокунбо дал понять о желании сменить команду. Основными претендентами на форварда по-прежнему считаются «Нью-Йорк Никс» и «Майами Хит», однако «Бруклин» может неожиданно вмешаться в борьбу.

Эмоциональная речь Янниса Адетокунбо после Евробаскета-2025: