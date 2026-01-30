Скидки
Баскетбол

НБА обновила рейтинг кандидатов на MVP в сезоне-2025/2026. Дончич обошёл Йокича

Комментарии

Пресс-служба Национальной баскетбольной лиги (НБА) обновила рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026. Главным претендентом на награду в настоящий момент является канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, выступающий за «Оклахому-Сити Тандер». На второе место вышел Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»). Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич опустился на третью строчку.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 30 января:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
3. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
9. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
10. Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»).

Шей Гилджес-Александер провёл тренировку с сыном на руках:

