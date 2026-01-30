Брендан Адамс выступит в конкурсе по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги — 2026

Американский разыгрывающий «Бетсити Пармы» Брендан Адамс примет участие в конкурсе по броскам сверху на Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ – 2026. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Матч всех звёзд Единой лиги пройдёт 15 февраля в Москве. Это будет 10-я, юбилейная игра. Главный приз данк-контеста на мероприятии составляет 500 тыс. рублей.

В нынешнем сезоне Единой лиги Адамс к настоящему моменту принял участие в 24 встречах, в которых в среднем набирал 15,8 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 5,9 передачи.

Ранее сообщалось, что участие в конкурсе примет 27-летний тяжёлый форвард «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов.

Материалы по теме Назван ещё один участник конкурса по броскам сверху на Матче звёзд Единой лиги — 2026

Маскот исполнил эффектный слэм-данк: