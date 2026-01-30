Босс «Хапоэля» предупредил Итудиса после второго подряд поражения в Евролиге — источник

«Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) провёл экстренное совещание после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (64:79). Об этом информирует Sport5.co.il. Для израильского клуба это стало вторым подряд поражением в Евролиге.

Сообщается, что владелец команды Офер Яннай предупредил тренерский штаб, в том числе главного тренера Димитриса Итудиса, и руководителей о необходимых изменениях, добавив, что в случае дальнейших неудач статус всех сотрудников может быть пересмотрен. Также отмечается, что Итудис провёл длительную беседу с игроками в раздевалке, выразив уверенность, что команда сможет преодолеть кризис вместе.

