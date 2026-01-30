Босс «Хапоэля» предупредил Итудиса после второго подряд поражения в Евролиге — источник
Поделиться
«Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) провёл экстренное совещание после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (64:79). Об этом информирует Sport5.co.il. Для израильского клуба это стало вторым подряд поражением в Евролиге.
Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
29 января 2026, четверг. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
64 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Палатин, Тимор, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Бавария: Димитриевич, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль
Сообщается, что владелец команды Офер Яннай предупредил тренерский штаб, в том числе главного тренера Димитриса Итудиса, и руководителей о необходимых изменениях, добавив, что в случае дальнейших неудач статус всех сотрудников может быть пересмотрен. Также отмечается, что Итудис провёл длительную беседу с игроками в раздевалке, выразив уверенность, что команда сможет преодолеть кризис вместе.
Материалы по теме
Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:
Комментарии
- 30 января 2026
-
21:26
-
21:07
-
20:28
-
19:59
-
19:11
-
18:47
-
17:57
-
17:26
-
16:41
-
16:07
-
15:10
-
14:57
-
14:57
-
14:51
-
14:42
-
14:30
-
14:17
-
13:59
-
13:32
-
12:53
-
12:15
-
11:57
-
11:50
-
11:30
-
11:00
-
10:44
-
10:35
-
10:10
-
09:56
-
09:35
-
09:30
-
09:10
-
08:40
-
08:05
-
07:29