АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол

Босс «Хапоэля» предупредил Итудиса после второго подряд поражения в Евролиге — источник

Комментарии

«Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) провёл экстренное совещание после поражения в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (64:79). Об этом информирует Sport5.co.il. Для израильского клуба это стало вторым подряд поражением в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 25-й тур
29 января 2026, четверг. 22:05 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
64 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Палатин, Тимор, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат
Бавария: Димитриевич, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Фойгтман, Джессап, Лучич, Обст, Холлац, Майк, Габриэль

Сообщается, что владелец команды Офер Яннай предупредил тренерский штаб, в том числе главного тренера Димитриса Итудиса, и руководителей о необходимых изменениях, добавив, что в случае дальнейших неудач статус всех сотрудников может быть пересмотрен. Также отмечается, что Итудис провёл длительную беседу с игроками в раздевалке, выразив уверенность, что команда сможет преодолеть кризис вместе.

