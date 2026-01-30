Купер Флэгг превзошёл Леброна по матчам с 40+ очками в дебютном сезоне НБА

Лёгкий форвард и новичок «Даллас Маверикс» Купер Флэгг в дебютном сезоне в НБА к данному моменту провёл две встречи, в которых набирал более 40 очков. Как отмечает Basketball Forever, Флэгг превзошёл Леброна Джеймса, у которого в дебютном сезоне был только один матч, где он набирал 40+ очков.

Купер набрал 49 очков в недавней игре регулярного чемпионата с «Шарлотт Хорнетс» (121:123). Ранее, 15 декабря 2025 года, 19-летний новичок «Далласа» набрал 42 очка в матче с «Ютой Джаз» (133:140).

В общей сложности к данному моменту Флэгг принял участие в 44 встречах этого сезона, в которых в среднем набирал 19,5 очка, совершал 6,5 подбора и отдавал 4,1 передачи.

Купер Флэгг играет один на один с юным баскетболистом: