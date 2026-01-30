Игрок НБА, потерявший зубы после удара Джейлена Брауна, показал своё фото

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Оньека Оконгву получил серьёзную травму лица в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (117:106).

Во время игры форвард соперников Джейлен Браун нанёс ему локтем сильный удар в лицо, из-за чего Оконгву потерял два зуба.

Фото: Из личного архива Оньеки Оконгву

После инцидента Оньека разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото лица.

Главный тренер «Хоукс» Куин Снайдер после встречи сообщил, что травма серьёзная, но подчеркнул, что игроку смогут восстановить зубы. Сам Джейлен извинился, отметив, что удар не был намеренным.

