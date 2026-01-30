Скидки
АСВЕЛ Лион-Вийёрбан — Панатинаикос Афины. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Игрок НБА, потерявший зубы после удара Джейлена Брауна, показал своё фото

Комментарии

Тяжёлый форвард «Атланты Хоукс» Оньека Оконгву получил серьёзную травму лица в недавнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бостон Селтикс» (117:106).

НБА — регулярный чемпионат
29 января 2026, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
106 : 117
Атланта Хоукс
Атланта
Бостон Селтикс: Браун - 21, Саймонс - 12, Притчард - 12, Хозер - 12, Уайт - 11, Гарза - 11, Гонсалес - 10, Шейерман - 6, Майнотт - 5, Уолш - 4, Уильямс - 2, Тиллман, Буше
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 21, Джонсон - 19, Оконгву - 17, Дэниэлс - 15, Макколлум - 13, Кисперт - 13, Кеннард - 9, Гуйе - 5, Крейчи - 5, Уоллес, Рисашер, Колоко

Во время игры форвард соперников Джейлен Браун нанёс ему локтем сильный удар в лицо, из-за чего Оконгву потерял два зуба.

Фото: Из личного архива Оньеки Оконгву

После инцидента Оньека разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал фото лица.

Главный тренер «Хоукс» Куин Снайдер после встречи сообщил, что травма серьёзная, но подчеркнул, что игроку смогут восстановить зубы. Сам Джейлен извинился, отметив, что удар не был намеренным.

