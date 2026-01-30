Скидки
22:45 Мск
Купер Флэгг и Кон Нуппель установили уникальное достижение в НБА

Новички НБА Купер Флэгг («Даллас Маверикс») и Кон Нуппель (Шарлотт Хорнетс») в матче их команд набрали суммарно более 80 очков, сделали 10+ трёхочковых, реализовав броски с игры с точностью выше 65%. При этом оба реализовали все штрафные броски, а также допустили две или меньше потерь. Как отмечает сервис OptaSTATS в социальных сетях, это первый случай в истории НБА, когда бывшие товарищи по команде в NCAA демонстрируют подобные статистические показатели.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2026, пятница. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
121 : 123
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Даллас Маверикс: Флэгг - 49, Томпсон - 16, Уильямс - 15, Вашингтон - 14, Кристи - 13, Мартин - 6, Гэффорд - 5, Сиссе - 3, Харди, Расселл, Пауэлл, Нембард, Келли
Шарлотт Хорнетс: Нуппель - 34, Миллер - 23, Болл - 22, Бриджес - 17, Диабате - 10, Секстон - 8, Колкбреннер - 5, Грин - 2, Салон - 2, Джеймс, Коннотон, Манн, Макнили

Флэгг набрал 49 очков и 10 подборов, а Нуппель – 34 очка, восемь из которых были трёхочковыми. Сама игра завершилась со счётом 123:121 в пользу «Шарлотт». Оба спортсмена ранее выступали за университет Дьюка. Купер был выбран на драфте НБА 2025 года под первым номером, а Кон – под четвёртым.

