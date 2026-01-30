Купер Флэгг и Кон Нуппель установили уникальное достижение в НБА

Новички НБА Купер Флэгг («Даллас Маверикс») и Кон Нуппель (Шарлотт Хорнетс») в матче их команд набрали суммарно более 80 очков, сделали 10+ трёхочковых, реализовав броски с игры с точностью выше 65%. При этом оба реализовали все штрафные броски, а также допустили две или меньше потерь. Как отмечает сервис OptaSTATS в социальных сетях, это первый случай в истории НБА, когда бывшие товарищи по команде в NCAA демонстрируют подобные статистические показатели.

Флэгг набрал 49 очков и 10 подборов, а Нуппель – 34 очка, восемь из которых были трёхочковыми. Сама игра завершилась со счётом 123:121 в пользу «Шарлотт». Оба спортсмена ранее выступали за университет Дьюка. Купер был выбран на драфте НБА 2025 года под первым номером, а Кон – под четвёртым.

