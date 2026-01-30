Чарания раскрыл, когда может вернуться в строй Йокич. Серб не играет уже месяц

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич, выбывший из строя в конце декабря прошлого года из-за травмы колена, может вернуться в строй в ближайшей встрече регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс». Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Матч между «Денвером» и «Клипперс» состоится 31 января. Начало запланировано на 5:00 мск.

Чарания добавил, что Йокич наверняка сыграет в воскресном матче с «Оклахома-Сити Тандер» в Денвере, что сохранит для серба право претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона.

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: