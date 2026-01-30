Черногорский игрок НБА отреагировал на выход серба Джоковича в финал Australian Open

Черногорский центровой «Чикаго Буллз» двукратный участник Матча всех звёзд НБА Никола Вучевич поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале Новак победил вторую ракетку мира Янника Синнера (Италия). Встреча завершилась в пользу серба со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

«Браво, Ноле!» — написал Вучевич на своей странице в социальных сетях.

В решающем матче Джокович сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Встреча состоится 1 февраля. Её начало запланировано на 11:30 мск.

Ранее на победу Джоковича отреагировал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.

