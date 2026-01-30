Черногорский игрок НБА отреагировал на выход серба Джоковича в финал Australian Open
Черногорский центровой «Чикаго Буллз» двукратный участник Матча всех звёзд НБА Никола Вучевич поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии — 2026. В полуфинале Новак победил вторую ракетку мира Янника Синнера (Италия). Встреча завершилась в пользу серба со счётом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Australian Open (м). 1/2 финала
30 января 2026, пятница. 13:25 МСК
4
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|4
|6
|6
|
|3
|6
|4
|4
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«Браво, Ноле!» — написал Вучевич на своей странице в социальных сетях.
В решающем матче Джокович сыграет с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Встреча состоится 1 февраля. Её начало запланировано на 11:30 мск.
Ранее на победу Джоковича отреагировал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич.
Материалы по теме
Джокович поздравил болельщиков с Рождеством на пяти языках:
