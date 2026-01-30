Дрэймонд Грин отреагировал на слова игрока «Кливленда», задевшие фанатов Леброна

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал недавние слова лёгкого форварда «Кливленд Кавальерс» Джейлона Тайсона, который после матча регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (129:99) назвал Кливленд «городом Донована Митчелла».

«Митчелл — отличный баскетболист. Но Донован Митчелл не выходил за пределы второго раунда плей-офф в «Кливленде». Думаю, Доновану стоило поправить его прямо в тот момент. Молодой парень должен понимать, как это работает. Кливленд — скорее город Кайри Ирвинга, чем город Донована Митчелла», — сказал Грин в своём подкасте.

После встречи некоторые фанаты подвергли Тайсона критике, посчитав, что он таким образом хотел задеть бывшего форварда «Кавальерс» Леброна Джеймса.

