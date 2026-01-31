Скидки
Представлен статус Дёмина и Портера перед матчем «Бруклина» с «Ютой» — RotoWire

Представлен статус Дёмина и Портера перед матчем «Бруклина» с «Ютой» — RotoWire
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» и начнёт игру в стартовом составе. Об этом информирует RotoWire. Встреча состоится 31 января и начнётся в 5:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также сообщается, что матч с «Ютой» пропустит лидер «Бруклина» Майкл Портер. Журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях отметил, что Портер не будет участвовать в игре по личным причинам. Кроме того, по данным RotoWire, встречу с «Джаз» пропустят Ноа Клауни и Зайари Уильямс.

Напомним, Дёмин не принимал участия в предыдущем матче «Бруклина» с «Денвером» (103:107).

Фанатка на русском обратилась к Дёмину перед матчем НБА:

