Представлен статус Дёмина и Портера перед матчем «Бруклина» с «Ютой» — RotoWire

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин примет участие в предстоящем матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» и начнёт игру в стартовом составе. Об этом информирует RotoWire. Встреча состоится 31 января и начнётся в 5:30 мск.

Также сообщается, что матч с «Ютой» пропустит лидер «Бруклина» Майкл Портер. Журналист Эрик Слэйтер на своей странице в социальных сетях отметил, что Портер не будет участвовать в игре по личным причинам. Кроме того, по данным RotoWire, встречу с «Джаз» пропустят Ноа Клауни и Зайари Уильямс.

Напомним, Дёмин не принимал участия в предыдущем матче «Бруклина» с «Денвером» (103:107).

