Евролига: результаты матчей 30 января

В ночь с 29 на 30 января мск в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого были сыграны четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч 30 января:

«Монако» — «Виртус» — 82:84.

«Црвена Звезда» — «Дубай» — 95:92.

«Баскония» — «Жальгирис» — 102:91.

АСВЕЛ — «Панатинаикос» — 78:79.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Фенербахче» (17 побед и семь поражений). На второй строчке с показателем в 16 побед и восемь поражений располагается «Олимпиакос». Тройку сильнейших замыкает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) — 16 побед и восемь поражений.

