Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига-2025/2026: результаты на 30 января, календарь, таблица

Евролига: результаты матчей 30 января
Комментарии

В ночь с 29 на 30 января мск в Евролиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого были сыграны четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты встреч 30 января:
«Монако» — «Виртус» — 82:84.
«Црвена Звезда» — «Дубай» — 95:92.
«Баскония» — «Жальгирис» — 102:91.
АСВЕЛ — «Панатинаикос» — 78:79.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Фенербахче» (17 побед и семь поражений). На второй строчке с показателем в 16 побед и восемь поражений располагается «Олимпиакос». Тройку сильнейших замыкает «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль) — 16 побед и восемь поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Эксклюзив
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только

Главы клубов Евролиги приехали на похороны Армани:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android