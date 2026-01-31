Скидки
Стало известно, требовал ли Леброн от «Лейкерс» выбрать Бронни на драфте НБА — источник

Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не просил клуб выбирать его сына Бронни на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Об этом в эфире ESPN Los Angeles radio рассказала журналист Рамона Шелберн.

Напомним, Бронни был выбран «Лейкерс» во втором раунде драфта под 55-м номером.

В нынешнем сезоне НБА Джеймс-младший к настоящему моменту принял участие в 24 матчах, в которых в среднем набирал 1,8 очка, совершал 0,5 подбора и отдавал 1,1 передачи за матч.

Ранее о Леброне и Бронни высказался один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна:

Комментарии
