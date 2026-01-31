Кармело Энтони назвал лучший вариант для возможного обмена Янниса Адетокунбо

Прославленный игрок НБА Кармело Энтони поделился мнением о возможном обмене форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо.

«Надо быть реалистами насчёт обменов. Некоторые команды могут попробовать что-то провернуть, я слышал про «Миннесоту», и это интригует, но кто реально может это сделать? Думаю, «Оклахома» — лучший вариант для него. Это простой и беспроблемный обмен. У них лучший пакет активов. Так он сможет максимально использовать свои пиковые годы.

«Нью-Йорк» — это ход на репутацию и влияние. Он сразу станет главным лицом в клубе. Что касается «Голден Стэйт», то им придётся поставить на карту всё, чтобы это произошло, особенно с учётом травмы Джимми Батлера и возраста Стефена Карри», — сказал Энтони в своём подкасте.

