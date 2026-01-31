Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Хватит врать!» Чарльз Баркли ответил, сколько на самом деле денег у Шакила О’Нила

«Хватит врать!» Чарльз Баркли ответил, сколько на самом деле денег у Шакила О’Нила
Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли во время передачи Inside the NBA на телеканале TNT вступил в перепалку с Шакилом О’Нилом.

Прославленный центровой заявил, что готов поставить «всё, что у него есть», против прогноза Баркли о том, что «Шарлотт Хорнетс» прервут десятилетнюю серию без плей-офф НБА.

«Сначала позволь сказать кое-что. Ты постоянно говоришь, что ты миллиардер? Я проверял — твоё состояние примерно 700 миллионов долларов, так что хватит врать про оставшиеся 300 миллионов! Это большая ложь, а не маленькая», — заявил Баркли.

Ранее Баркли раскрыл, почему не считает Николу Йокича величайшим центровым в истории НБА.

