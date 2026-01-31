Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Бруклине» опубликовали видео, где Егор Дёмин отвечает на личные вопросы

В «Бруклине» опубликовали видео, где Егор Дёмин отвечает на личные вопросы
Комментарии

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором 19-летний российский защитник команды Егор Дёмин отвечает на несколько личных вопросов.

— Кто самый весёлый в команде?
— Тайсон (Этьенн)? Нет, скорее я стараюсь быть главным шутником в команде.

— Самое интересное, над чем работал в межсезонье.
— Больше всего внимания уделял игре в защите — это было для меня самым важным. Ну и, конечно, много работал над броском.

— Первая майка.
— Первую баскетбольную майку я купил с именем Дуэйна Уэйда. Мы с отцом и братом тогда болели за «большое трио» — Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша.

— Любимые музыканты?
— Очень люблю Sade и Наташу Бедингфилд, но сейчас чаще всего слушаю Лорин Хилл. Еще недавно нашел нового исполнителя — Quail P.

Сейас читают:
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Live
Трей Янг перешёл в другой клуб, а Янниса Адетокунбо должны обменять! Дедлайн НБА — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android