В «Бруклине» опубликовали видео, где Егор Дёмин отвечает на личные вопросы

Пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» опубликовала в социальных сетях видеоролик, в котором 19-летний российский защитник команды Егор Дёмин отвечает на несколько личных вопросов.

— Кто самый весёлый в команде?

— Тайсон (Этьенн)? Нет, скорее я стараюсь быть главным шутником в команде.

— Самое интересное, над чем работал в межсезонье.

— Больше всего внимания уделял игре в защите — это было для меня самым важным. Ну и, конечно, много работал над броском.

— Первая майка.

— Первую баскетбольную майку я купил с именем Дуэйна Уэйда. Мы с отцом и братом тогда болели за «большое трио» — Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша.

— Любимые музыканты?

— Очень люблю Sade и Наташу Бедингфилд, но сейчас чаще всего слушаю Лорин Хилл. Еще недавно нашел нового исполнителя — Quail P.