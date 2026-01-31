Скидки
Баскетбол

Александр Овечкин подстраховал Луку Дончича от падения на матче НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 136:111 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
4-я четверть
111 : 142
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Кулибали, Вукчевич, Уитмор, Янг, Джонсон, Уоткинс, Каррингтон, Брэнэм, Шампани, Джонсон, Купер, Гилл, Лябисье, Джордж, Сарр, Миддлтон, Райли, Багли III
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Смит, Кнехт, Эйтон, Винсент, Джеймс, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Тимме, Джеймс, Хатимура, Манон, Смарт, Дончич

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин также присутствовал на матче. В одном из игровых эпизодов словенский баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич, борясь за мяч, едва не потерял равновесие. Овечкин, сидевший в первых рядах, успел поддержать игрока и не дать ему упасть.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

