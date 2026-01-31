Александр Овечкин подстраховал Луку Дончича от падения на матче НБА

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Вашингтон Уизардс» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 136:111 в пользу гостевой команды.

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин также присутствовал на матче. В одном из игровых эпизодов словенский баскетболист «Лейкерс» Лука Дончич, борясь за мяч, едва не потерял равновесие. Овечкин, сидевший в первых рядах, успел поддержать игрока и не дать ему упасть.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.