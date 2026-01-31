Трипл-дабл Дончича и 20 очков Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Вашингтон»

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 142:111.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл, на его счету 37 очков, 11 подборов и 13 ассистов. 41-летний форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 20 очков, собрал три подбора и шесть результативных передач.

В составе «Вашингтона» лучшим стал атакующий защитник Малаки Брэнэм, в активе которого 17 очков и один подбор.