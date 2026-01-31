Скидки
Вашингтон Уизардс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 31 января 2026, счет 111:142, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Трипл-дабл Дончича и 20 очков Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Вашингтон»
Комментарии

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 142:111.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 142
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Брэнэм - 17, Сарр - 16, Каррингтон - 15, Джордж - 15, Райли - 13, Шампани - 9, Гилл - 9, Уоткинс - 8, Кулибали - 7, Купер - 2, Вукчевич, Уитмор, Янг, Джонсон, Джонсон, Лябисье, Миддлтон, Багли III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Эйтон - 28, Джеймс - 20, Хатимура - 11, Хэйс - 10, Вандербилт - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Клебер - 4, Тимме - 4, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Смит, Манон

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, оформивший трипл-дабл, на его счету 37 очков, 11 подборов и 13 ассистов. 41-летний форвард калифорнийцев Леброн Джеймс набрал 20 очков, собрал три подбора и шесть результативных передач.

В составе «Вашингтона» лучшим стал атакующий защитник Малаки Брэнэм, в активе которого 17 очков и один подбор.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

