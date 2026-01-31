Скидки
Кевин Дюрант высказался о шансах войти в топ-2 лучших бомбардиров в истории НБА

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поделился своим мнением о перспективах занять второе место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по набранным очкам, опередив легендарного Карима Абдул-Джаббара.

«В последний раз я набирал меньше 26 очков в среднем лишь в свой первый сезон за «Голден Стэйт». Могу ли я поддерживать уровень хотя бы в 25 очков еще на протяжении 270 матчей — не уверен. Не хочу говорить, что это невозможно, но сейчас планка становится всё выше. Для таких достижений нужно играть не меньше 20 лет и при этом оставаться на высоком уровне.

Я всегда мечтал провести больше 20 сезонов в лиге. Если получится достичь подобных цифр — это будет прекрасно. Но моя главная цель — просто продолжать карьеру в НБА. Всё остальное будет приятным бонусом. Конечно, я всегда стремился к большему, хотел войти в историю, остаться среди великих, но, если честно, для меня всегда было главным просто играть здесь, в НБА», — приводит слова Дюранта журналист Ли Эллис в социальной сети X.

