Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин: я стал сильнее, увереннее, повзрослел не только физически

Егор Дёмин: я стал сильнее, увереннее, повзрослел не только физически
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал тот факт, что сыграет матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в штате Юта против «Джаз» — именно здесь он ранее выступал за университет Бригама Янга в NCAA в сезоне-2024/2025.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Перерыв
52 : 54
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Хендрикс, Андерсон, Джордж, Уильямс, Кольер, Михайлюк, Клейтон, Бэйли, Филиповски, Сенсабо
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Пауэлл, Хайсмит, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Джонсон, Клэкстон, Сараф, Траоре

— Это просто потрясающе, невероятные эмоции. Я очень рад снова вернуться сюда. Ожидаю сегодня увидеть и услышать многих болельщиков BYU. В целом, я искренне благодарен за возможность быть здесь снова.

— Расскажи, сколько людей пришло тебя поддержать? Сколько друзей и членов семьи будет на трибунах?
— Примерно 30 человек. На самом деле, думаю, смог бы пригласить ещё больше желающих, но сегодня здесь моя главная компания — друзья из BYU и ещё несколько близких знакомых.

— Если вспомнить твой путь — первый сезон в НБА и те времена, когда только начинал в BYU, в чём чувствуешь наибольший рост?
— Я вижу прогресс буквально во всём. С того момента, как попал в BYU, процесс развития не прекращался — от броска и защиты до физической подготовки. Стал сильнее, увереннее, повзрослел не только физически, но и в плане мышления, — приводит слова Дёмина YES Network в социальной сети X.

Сейчас читают:
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?
Егор, браво! Дёмина взяли на Матч восходящих звёзд НБА. Что это такое?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android