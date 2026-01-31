Егор Дёмин: я стал сильнее, увереннее, повзрослел не только физически

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал тот факт, что сыграет матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в штате Юта против «Джаз» — именно здесь он ранее выступал за университет Бригама Янга в NCAA в сезоне-2024/2025.

— Это просто потрясающе, невероятные эмоции. Я очень рад снова вернуться сюда. Ожидаю сегодня увидеть и услышать многих болельщиков BYU. В целом, я искренне благодарен за возможность быть здесь снова.

— Расскажи, сколько людей пришло тебя поддержать? Сколько друзей и членов семьи будет на трибунах?

— Примерно 30 человек. На самом деле, думаю, смог бы пригласить ещё больше желающих, но сегодня здесь моя главная компания — друзья из BYU и ещё несколько близких знакомых.

— Если вспомнить твой путь — первый сезон в НБА и те времена, когда только начинал в BYU, в чём чувствуешь наибольший рост?

— Я вижу прогресс буквально во всём. С того момента, как попал в BYU, процесс развития не прекращался — от броска и защиты до физической подготовки. Стал сильнее, увереннее, повзрослел не только физически, но и в плане мышления, — приводит слова Дёмина YES Network в социальной сети X.