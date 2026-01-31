Фернандес — о Егоре Дёмине: редко когда новичок так быстро начинает влиять на ход матчей

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался о прогрессе 19-летнего российского новичка команды Егора Дёмина.

— Многие сомневались в его бросковой манере, но мы с самого начала в него верили. Его умение отдавать передачи с периметра, чтение игры, впечатляющие физические данные, игра на подборе и активность в защите — всё это сразу принесло результат. Сейчас это видно невооружённым глазом. Недаром он заслужил вызов на звёздный уикенд. Редко когда новичок так быстро начинает влиять на ход матчей. Он уже забивал важные мячи в концовке игр, не боится брать инициативу на себя, и каждый раз, когда он бросает, кажется, что мяч обязательно полетит в корзину.

— Как он прибавил с июня-июля?

— Очень хорошо прогрессирует, ведь в НБА молодым приходится сразу адаптироваться к плотному графику, новому уровню и разным соперникам. Мы иногда забываем, насколько сложно новичкам перестраиваться и находить себя в новом окружении, даже если они уверены в своих силах. Он сразу начал использовать свои сильные стороны, и это большое преимущество. А над тем, что получалось хуже, он много работает — мы уже видим это по его борьбе в трёхсекундной, по уверенности в контакте. У него действительно есть для этого все данные, нужно лишь больше стабильности, и он к этому идёт.

— В начале сезона он вообще не проходил под кольцо. Как это изменилось?

— Это нормально, особенно для умных игроков, а он очень умён: они делают то, в чём уверены, и чаще повторяют это. Возможно, ему было комфортнее бросать с периметра и не идти под кольцо. Но теперь он чаще проходит в «краску», может сыграть на паузе, обмануть защиту и забросить через оппонентов. Это важно, ведь в этой лиге быстро начинают изучать твои привычки и пытаются лишить лучших качеств. Когда ты развиваешь новые элементы — пусть не до совершенства, а просто до хорошего уровня — защитникам становится гораздо сложнее защищаться против тебя. Он действительно хочет становиться лучше, и у него это получается. Мы довольны его прогрессом, — приводит слова Фернандес YES Network в социальной сети X.