Журналистка объяснила, почему матч «Юты» и «Бруклина» стал особенным для Егора Дёмина

Североамериканская журналистка и эксперт Меган Триплетт объяснила, почему матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Ютой Джаз» и «Бруклин Нетс» важен для 19-летнего российского защитника «Бруклина» Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Перерыв
52 : 54
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Хендрикс, Андерсон, Джордж, Уильямс, Кольер, Михайлюк, Клейтон, Бэйли, Филиповски, Сенсабо
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Пауэлл, Хайсмит, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Джонсон, Клэкстон, Сараф, Траоре

«Да, могу сказать вот что. У Егора сегодня по-настоящему сияет лицо — он только что пообщался с журналистами и открыто признался, что для него это место особенное. Егор невероятно рад видеть сегодня так много людей на трибунах. Он поделился, что собралось около 30 человек, возможно даже больше — не всех он знает лично, но все они пришли поддержать его.

Помимо этого, сегодня на матче будет и женская баскетбольная команда BYU. А вот мужская команда BYU не сможет присутствовать — завтра им предстоит важная игра против Канзаса, которую, по словам Егора, он обязательно посмотрит с интересом. Для него этот матч стал необычным: ему хочется не только хорошо сыграть перед близкими, но и помочь «Бруклину» одержать важную победу. Когда я спросил его о воспоминаниях, связанных с BYU, он признался, что благодарен судьбе за возможность быть частью такой культуры и атмосферы. Егор отметил, что продолжает поддерживать связь с Кевином Янгом и именно здесь, в BYU, смог существенно вырасти как игрок.

Теперь, уже в статусе новичка, он стал ещё сильнее: если раньше все говорили о его бросковой технике, то сейчас он доказывает, что может успешно реализовывать трёхочковые, а ещё заметно прибавил в защите и борьбе под кольцом. Сегодняшняя встреча отличная возможность для Егора показать, на что он способен и порадовать всех присутствующих яркой игрой», — сказала Триплетт в эфире YES Network.

