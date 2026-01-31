Звезда НБА Трей Янг в джерси Овечкина встретился с Александром на матче «Вашингтона»

Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил домашний матч клуба НБА «Вашингтон Уизардс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:142). Официальный аккаунт «Кэпиталз» в социальной сети X опубликовал совместное видео с матча Овечкина и разыгрывающего защитника «Уизардс» Трея Янга, на котором Янг одет в клубное джерси с номером Александра.

«Свои всегда узнают своих», — гласит подпись к видео, опубликованному пресс-службой «Кэпиталз» в социальной сети X.

Александр Овечкин и Трей Янг Фото: Кадр из видео

Александр Овечкин и Трей Янг Фото: Кадр из видео

40-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и является действующим обладателем снайперского рекорда за всю историю НХЛ — на его счету 919 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, у занимающего вторую строчку и завершившего карьеру в 1999 году канадца Уэйна Гретцки 894 гола.

Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым