Звезда НБА Трей Янг в джерси Овечкина встретился с Александром на матче «Вашингтона»

Звезда НБА Трей Янг в джерси Овечкина встретился с Александром на матче «Вашингтона»
Российский капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил домашний матч клуба НБА «Вашингтон Уизардс» с «Лос-Анджелес Лейкерс» (111:142). Официальный аккаунт «Кэпиталз» в социальной сети X опубликовал совместное видео с матча Овечкина и разыгрывающего защитника «Уизардс» Трея Янга, на котором Янг одет в клубное джерси с номером Александра.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 142
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Брэнэм - 17, Сарр - 16, Каррингтон - 15, Джордж - 15, Райли - 13, Шампани - 9, Гилл - 9, Уоткинс - 8, Кулибали - 7, Купер - 2, Вукчевич, Уитмор, Янг, Джонсон, Джонсон, Лябисье, Миддлтон, Багли III
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Эйтон - 28, Джеймс - 20, Хатимура - 11, Хэйс - 10, Вандербилт - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Клебер - 4, Тимме - 4, Ларэвиа - 3, Смарт - 3, Смит, Манон

«Свои всегда узнают своих», — гласит подпись к видео, опубликованному пресс-службой «Кэпиталз» в социальной сети X.

Александр Овечкин и Трей Янг

Фото: Кадр из видео

40-летний Александр Овечкин выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года и является действующим обладателем снайперского рекорда за всю историю НХЛ — на его счету 919 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах, у занимающего вторую строчку и завершившего карьеру в 1999 году канадца Уэйна Гретцки 894 гола.

Материалы по теме
Трипл-дабл Дончича и 20 очков Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Вашингтон»

Видео: Александр Овечкин встретился с Егором Дёминым

