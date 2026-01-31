Скидки
Егор Дёмин установил рекорд НБА для новичков

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 22:20 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Перерыв
52 : 54
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Хендрикс, Андерсон, Джордж, Уильямс, Кольер, Михайлюк, Клейтон, Бэйли, Филиповски, Сенсабо
Бруклин Нетс: Уильямс, Вульф, Пауэлл, Хайсмит, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Томас, Джонсон, Клэкстон, Сараф, Траоре

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин во время матча реализовал трёхочковый бросок, который позволил ему установить рекорд лиги среди новичков.

Таким образом, Дёмин продлил свою серию из матчей с минимум одним успешным трёхочковым до 34, что стало новым рекордом. Ранее Егор повторил лучший показатель лиги, ранее достигнутый Ландри Шаметом в сезоне-2018/2019 и Руди Фернандесом в сезоне-2008/2009.

