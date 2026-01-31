Егор Дёмин установил рекорд НБА для новичков

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 22:20 в пользу домашней команды.

19-летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин во время матча реализовал трёхочковый бросок, который позволил ему установить рекорд лиги среди новичков.

Таким образом, Дёмин продлил свою серию из матчей с минимум одним успешным трёхочковым до 34, что стало новым рекордом. Ранее Егор повторил лучший показатель лиги, ранее достигнутый Ландри Шаметом в сезоне-2018/2019 и Руди Фернандесом в сезоне-2008/2009.