Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 31 января 2026, счет 122:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» в НБА
Комментарии

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Болл-Арены» (Пепси-центр) (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 122:109.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
122 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 31, Хардуэй-младший - 22, Уотсон - 21, Мюррэй - 20, Валанчюнас - 11, Браун - 6, Джонс - 4, Строутер - 3, Холмс - 2, Ннаджи - 2, Браун, Джонс, Тайсон, Бейтс, Джонсон, Пикетт, Гордон
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 25, Леонард - 21, Коллинз - 18, Зубац - 13, Сандерс - 8, Миллер - 7, Батюм - 6, Данн - 5, Кристи - 3, Браун - 3, Бил, Джонс, Богданович, Лопес, Нидерхаузер, Вашингтон Мл.

Самым результативным игроком встречи стал вернувшийся в строй сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, на его счету дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов, также он отдал пять ассистов.

В составе «Клипперс» больше всего очков набрал американский разыгрывающий Джеймс Харден — 25. Также у него пять подборов и девять передач.

В следующем матче «Денвер Наггетс» встретится дома с «Оклахома-Сити Тандер», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет на выезде с «Финикс Санз».

Комментарии
