Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Клипперс» в НБА

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете «Болл-Арены» (Пепси-центр) (Денвер, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева выиграли встречу со счётом 122:109.

Самым результативным игроком встречи стал вернувшийся в строй сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, на его счету дабл-дабл из 31 очка и 12 подборов, также он отдал пять ассистов.

В составе «Клипперс» больше всего очков набрал американский разыгрывающий Джеймс Харден — 25. Также у него пять подборов и девять передач.

В следующем матче «Денвер Наггетс» встретится дома с «Оклахома-Сити Тандер», а «Лос-Анджелес Клипперс» сыграет на выезде с «Финикс Санз».