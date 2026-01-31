Скидки
Баскетбол

Юта Джаз — Бруклин Нетс, результат матча 31 января 2026, счёт 99:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

25 очков Егора Дёмина с дабл-даблом помогли «Бруклину» обыграть «Юту»
Комментарии

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 109:99.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Уильямс, Хайсмит, Лидделл, Этьенн, Мартин, Портер, Клауни, Джонсон

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал самым результативным в своей команде и оформил дабл-дабл — в его активе 25 набранных очков и 10 подборов, а также четыре результативные передачи.

При игровом времени 29.23 Егор реализовал 8 из 16 бросков с игры (6 из 12 трёхочковых) и 3 из 4 штрафных, трижды сфолил и совершил одну потерю. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+2».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
Новости. Баскетбол

