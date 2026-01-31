25 очков Егора Дёмина с дабл-даблом помогли «Бруклину» обыграть «Юту»

В ночь с 30 на 31 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Юта Джаз» и «Бруклин Нетс». Гости выиграли встречу со счётом 109:99.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин стал самым результативным в своей команде и оформил дабл-дабл — в его активе 25 набранных очков и 10 подборов, а также четыре результативные передачи.

При игровом времени 29.23 Егор реализовал 8 из 16 бросков с игры (6 из 12 трёхочковых) и 3 из 4 штрафных, трижды сфолил и совершил одну потерю. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+2».