Егор Дёмин оформил первый за карьеру дабл-дабл в НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин оформил дабл-дабл в выездном матче регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 с «Ютой Джаз» (109:99), который прошёл в ночь с 30 на 31 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). В активе Егора 25 набранных очков и 10 подборов, а также четыре результативные передачи.

Этот дабл-дал стал первым в карьере Егора Дёмина в НБА. Российский баскетболист был задрафтован «Бруклин Нетс» летом 2025 года в первом раунде под общим восьмым номером, который стал самым высоким для игроков из России за всю историю, и проводит свой дебютный сезон в национальной Баскетбольной Ассоциации.