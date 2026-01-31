Егор Дёмин побил личный рекорд результативности в матче НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый личный рекорд по набранным очкам за матч в НБА в выездной игре регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (109:99), состоявшейся в ночь с 30 на 31 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). В активе Егора в этой встрече 25 очков.

Ранее личным рекордом результативности Дёмина за матч были 23 очка, этого показателя ему удавалось достигнуть дважды.

Также Егору впервые удалось оформить дабл-дабл — к 25 набранным очкам он добавил 10 подборов, а также четыре результативные передачи.

Разыгрывающий защитник Егор Дёмин был задрафтован «Бруклин Нетс» летом 2025 года в первом раунде под общим восьмым номером, который стал самым высоким для российских игроков за всю историю, и проводит свой дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.