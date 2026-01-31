Скидки
Егор Дёмин побил личный рекорд результативности в матче НБА

Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин установил новый личный рекорд по набранным очкам за матч в НБА в выездной игре регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (109:99), состоявшейся в ночь с 30 на 31 января мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта). В активе Егора в этой встрече 25 очков.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

Ранее личным рекордом результативности Дёмина за матч были 23 очка, этого показателя ему удавалось достигнуть дважды.

Также Егору впервые удалось оформить дабл-дабл — к 25 набранным очкам он добавил 10 подборов, а также четыре результативные передачи.

Разыгрывающий защитник Егор Дёмин был задрафтован «Бруклин Нетс» летом 2025 года в первом раунде под общим восьмым номером, который стал самым высоким для российских игроков за всю историю, и проводит свой дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации.

