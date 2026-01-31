Рекорд и дабл-дабл Дёмина в НБА, Тупицына — в финале юниорского AO-2026. Главное к утру
19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче НБА побил рекорд лиги для новичков и оформил первый в карьере дабл-дабл, теннисистка Екатерина Тупицына пробилась в финал Australian Open — 2026 в одиночном разряде среди девушек, СКА потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Спартаку». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Егор Дёмин установил рекорд НБА для новичков.
- Екатерина Тупицына пробилась в финал юниорского Australian Open — 2026.
- СКА потерпел шестое поражение кряду, всухую проиграв «Спартаку».
- 25 очков Егора Дёмина с дабл-даблом помогли «Бруклину» обыграть «Юту».
- Егор Дёмин оформил первый за карьеру дабл-дабл в НБА.
- Егор Дёмин побил личный рекорд результативности в матче НБА.
- ЦСКА опубликовал состав на второй сбор в Абу-Даби.
- Пакета перешёл во «Фламенго» из «Вест Хэма» за € 42 млн — рекорд для Бразилии.
- Хет-трик Койла принёс победу «Коламбусу» над «Чикаго», у Марченко ассист.
- «Северсталь» одолела московское «Динамо», отыгравшись с 0:2.
- Трипл-дабл Дончича и 20 очков Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Вашингтон».
- Рада Золотарёва не смогла выйти в финал юниорского AO-2026, отыгравшись после сета с 0:6.
- Мертенс и Чжан Шуай стали чемпионками AO-2026 в паре, обыграв Данилину и Крунич.
- Кристиан Харрисон и Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде.
