Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

31 января главные новости спорта, Егор Дёмин, футбольные трансферы, хоккей, НХЛ, КХЛ, баскетбол, НБА, теннис, Australian Open

Рекорд и дабл-дабл Дёмина в НБА, Тупицына — в финале юниорского AO-2026. Главное к утру
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче НБА побил рекорд лиги для новичков и оформил первый в карьере дабл-дабл, теннисистка Екатерина Тупицына пробилась в финал Australian Open — 2026 в одиночном разряде среди девушек, СКА потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Спартаку». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Егор Дёмин установил рекорд НБА для новичков.
  2. Екатерина Тупицына пробилась в финал юниорского Australian Open — 2026.
  3. СКА потерпел шестое поражение кряду, всухую проиграв «Спартаку».
  4. 25 очков Егора Дёмина с дабл-даблом помогли «Бруклину» обыграть «Юту».
  5. Егор Дёмин оформил первый за карьеру дабл-дабл в НБА.
  6. Егор Дёмин побил личный рекорд результативности в матче НБА.
  7. ЦСКА опубликовал состав на второй сбор в Абу-Даби.
  8. Пакета перешёл во «Фламенго» из «Вест Хэма» за € 42 млн — рекорд для Бразилии.
  9. Хет-трик Койла принёс победу «Коламбусу» над «Чикаго», у Марченко ассист.
  10. «Северсталь» одолела московское «Динамо», отыгравшись с 0:2.
  11. Трипл-дабл Дончича и 20 очков Леброна помогли «Лейкерс» разгромить «Вашингтон».
  12. Рада Золотарёва не смогла выйти в финал юниорского AO-2026, отыгравшись после сета с 0:6.
  13. Мертенс и Чжан Шуай стали чемпионками AO-2026 в паре, обыграв Данилину и Крунич.
  14. Кристиан Харрисон и Нил Скупски выиграли Australian Open — 2026 в мужском парном разряде.
Материалы по теме
Топ-события субботы: Соболенко против Рыбакиной, «Ливерпуль» — «Ньюкасл», хоккей и НБА
Топ-события субботы: Соболенко против Рыбакиной, «Ливерпуль» — «Ньюкасл», хоккей и НБА
Материалы по теме
Результаты матчей НХЛ на 31 января 2026 года
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android