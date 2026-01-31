Рекорд и дабл-дабл Дёмина в НБА, Тупицына — в финале юниорского AO-2026. Главное к утру

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче НБА побил рекорд лиги для новичков и оформил первый в карьере дабл-дабл, теннисистка Екатерина Тупицына пробилась в финал Australian Open — 2026 в одиночном разряде среди девушек, СКА потерпел шестое поражение подряд в КХЛ, уступив «Спартаку». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».