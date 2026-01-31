23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Детройтом»

В ночь с 30 на 31 января мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс». Гости выиграли встречу со счётом 131:124 (45:37, 32:27, 31:31, 23:29).

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 23 очка, совершил один подбор и отдал два ассиста.

В составе «Пистонс» выделялись центровой Джейлен Дюрен и разыгрывающий Кейд Каннингем. Оба оформили по дабл-даблу. У Дюрена 21 очко, 13 подборов и три передачи, а Каннингем набрал 29 очков, сделал четыре подбора и 11 ассистов.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится дома с «Филадельфией Сиксерс». «Детройт Пистонс» сыграет на своём паркете с «Бруклин Нетс».