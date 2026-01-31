Скидки
Голден Стэйт Уорриорз — Детройт Пистонс, результат матча 31 января 2026, счет 124:131, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

23 очка Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Детройтом»
Комментарии

В ночь с 30 на 31 января мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Детройт Пистонс». Гости выиграли встречу со счётом 131:124 (45:37, 32:27, 31:31, 23:29).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
124 : 131
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Мелтон - 18, Сантос - 16, Грин - 15, Хорфорд - 13, Подзиемски - 11, Муди - 11, Хилд - 10, Пост - 6, Спенсер - 1, Пэйтон II, Ричард, Джексон-Дэвис
Детройт Пистонс: Каннингем - 29, Дюрен - 21, Харрис - 15, Робинсон - 15, Стюарт - 14, Дженкинс - 12, Айви - 9, Томпсон - 7, Холланд - 6, Грин - 3, Рид, Ланир, Сассер, Клинтман

Разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри набрал 23 очка, совершил один подбор и отдал два ассиста.

В составе «Пистонс» выделялись центровой Джейлен Дюрен и разыгрывающий Кейд Каннингем. Оба оформили по дабл-даблу. У Дюрена 21 очко, 13 подборов и три передачи, а Каннингем набрал 29 очков, сделал четыре подбора и 11 ассистов.

В следующем матче «Голден Стэйт Уорриорз» встретится дома с «Филадельфией Сиксерс». «Детройт Пистонс» сыграет на своём паркете с «Бруклин Нетс».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Новости. Баскетбол
