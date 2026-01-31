Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ничего особенного». Егор Дёмин прокомментировал рекордные 25 очков за матч в НБА

«Ничего особенного». Егор Дёмин прокомментировал рекордные 25 очков за матч в НБА
Комментарии

Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», прокомментировал рекордные для себя очки и первый дабл-дабл в победном матче с «Ютой Джаз» (109:99).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— Егор, в последние недели у вашей команды были упорные матчи, но добиться желаемого результата не всегда удавалось. Сегодня всё сложилось по-другому. Что понадобилось вашей команде, особенно в концовке, чтобы всё-таки выиграть?
— Эта победа для нас многое значит. Как я говорил до матча — это наш первый выигранный второй матч в серии «бэк-ту-бэк». Кроме того, сегодня мы играли без Майкла [Портера], который по-настоящему важен для команды. Но нам нужно уметь добиваться успеха и без него, правда? Поэтому эта победа особенно ценна. Для меня тем более, ведь я играю дома — это вообще очень приятные ощущения.

— Тебе нужно было набрать 13 игр, чтобы переписать рекорд НБА среди новичков. Сегодня ты забил пять трёхочковых, а серия составляет уже 34 игры подряд. Что помогло тебе находить возможности для броска?
— В принципе, ничего особенного. Всё благодаря команде, которая здорово взаимодействует. Сегодня я играл в новой пятёрке — впервые вместе с Ноланом [Траоре], и это мне понравилось. Его проходы под кольцо сильно открывают пространство для меня и для больших игроков. За счёт своей агрессии он облегчает жизнь всей команде.

— И не могу не спросить: каково было вернуться в Юту, провести лучший матч сезона и сделать первый дабл-дабл именно здесь — перед семьёй и друзьями?
— Это действительно особое чувство — играть при таком количестве близких людей. Я ощущаю здесь ту самую поддержку и любовь от BYU. Для меня это очень дорого и важно, по-настоящему трогательно, — приводит слова Дёмина YES Network.

Сейчас читают:
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Эксклюзив
«Егор — это Егор, а Андрей — Андрей». Большое интервью с Кириленко о Дёмине. И не только
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android