«Ничего особенного». Егор Дёмин прокомментировал рекордные 25 очков за матч в НБА

Российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, представляющий клуб НБА «Бруклин Нетс», прокомментировал рекордные для себя очки и первый дабл-дабл в победном матче с «Ютой Джаз» (109:99).

— Егор, в последние недели у вашей команды были упорные матчи, но добиться желаемого результата не всегда удавалось. Сегодня всё сложилось по-другому. Что понадобилось вашей команде, особенно в концовке, чтобы всё-таки выиграть?

— Эта победа для нас многое значит. Как я говорил до матча — это наш первый выигранный второй матч в серии «бэк-ту-бэк». Кроме того, сегодня мы играли без Майкла [Портера], который по-настоящему важен для команды. Но нам нужно уметь добиваться успеха и без него, правда? Поэтому эта победа особенно ценна. Для меня тем более, ведь я играю дома — это вообще очень приятные ощущения.

— Тебе нужно было набрать 13 игр, чтобы переписать рекорд НБА среди новичков. Сегодня ты забил пять трёхочковых, а серия составляет уже 34 игры подряд. Что помогло тебе находить возможности для броска?

— В принципе, ничего особенного. Всё благодаря команде, которая здорово взаимодействует. Сегодня я играл в новой пятёрке — впервые вместе с Ноланом [Траоре], и это мне понравилось. Его проходы под кольцо сильно открывают пространство для меня и для больших игроков. За счёт своей агрессии он облегчает жизнь всей команде.