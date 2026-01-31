Единая лига: расписание матчей 31 января

В субботу, 31 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 31 января:

15:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — МБА-МАИ.

После 24 матчей в нынешнем сезоне нижегородский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице, за пределами зоны плей-офф, одержав шесть побед при 18 поражениях. Московский коллектив провёл 23 матча в Единой лиге, записав в свой актив 11 побед при 12 поражениях, и теперь находится на шестом месте.