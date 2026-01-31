Скидки
НБА — 2025/2026: результаты на 31 января, календарь, таблица

НБА: результаты игр 31 января
Комментарии

В ночь на 31 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 31 января:

«Вашингтон Уизардс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 111:142;
«Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» — 130:120;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз» — 114:106;
«Нью-Йорк Никс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 127:97;
«Бостон Селтикс» — «Сакраменто Кингз» — 112:93;
«Финикс Санз» — «Кливленд Кавальерс» — 126:113;
«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 122:109;
«Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» — 99:109;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Детройт Пистонс» — 124:131.

