Комментатор Логунов отреагировал на рекорд, установленный Дёминым в НБА

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов поделился мнением об игре разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с «Ютой Джаз», в которой россиянин оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов, а также стал обладателем интересного рекорда в НБА, связанного с трёхочковыми.

«Прежде всего, меня больше впечатлила его работа на подборе в матче с «Ютой» и первый дабл-дабл в карьере. А 34 игры подряд с «трёшками» — не подумайте, я не обесцениваю, но, скорее, это показатель нескольких факторов: доверия Жорди Фернандеса, так как он даёт ему достаточно времени и возможностей, исходя из плейбука, чтобы Егор бросал, и, конечно же, сам стиль игры Дёмина.

Он аккуратно ложится на весь современный баскетбол. Обилие трёхочковых, тем более от игрока, у которого главная сильная сторона в этом. Стабильность с дальней дистанции есть, теперь ждём, когда подтянется всё остальное», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.