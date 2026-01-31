Скидки
Главная Баскетбол Новости

Комментатор Логунов отреагировал на рекорд, установленный Дёминым в НБА

Комментатор Логунов отреагировал на рекорд, установленный Дёминым в НБА
Комментарии

Баскетбольный комментатор и эксперт Алексей Логунов поделился мнением об игре разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина с «Ютой Джаз», в которой россиянин оформил дабл-дабл из 25 очков и 10 подборов, а также стал обладателем интересного рекорда в НБА, связанного с трёхочковыми.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

«Прежде всего, меня больше впечатлила его работа на подборе в матче с «Ютой» и первый дабл-дабл в карьере. А 34 игры подряд с «трёшками» — не подумайте, я не обесцениваю, но, скорее, это показатель нескольких факторов: доверия Жорди Фернандеса, так как он даёт ему достаточно времени и возможностей, исходя из плейбука, чтобы Егор бросал, и, конечно же, сам стиль игры Дёмина.

Он аккуратно ложится на весь современный баскетбол. Обилие трёхочковых, тем более от игрока, у которого главная сильная сторона в этом. Стабильность с дальней дистанции есть, теперь ждём, когда подтянется всё остальное», — сказал Логунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Комментарии
Новости. Баскетбол
