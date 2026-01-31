Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин вышел на третье место среди россиян по очкам за матч в НБА

Егор Дёмин вышел на третье место среди россиян по очкам за матч в НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», после матча с «Ютой Джаз» (109:99) вышел на третье место среди соотечественников по очкам за игру в североамериканской лиге.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

Егор в матче с «Ютой» набрал рекордные для себя 25 очков и сравнялся по этому показателю с Алексеем Шведом, который набрал столько же в марте 2015 года в игре с «Филадельфией Сиксерс» за «Нью-Йорк Никс».

Лидером среди россиян является нынешний президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, который в феврале 2004 года в составе «Джаз» в матче с «Майами Хит» записал в свой актив 31 очко.

На второй строчке располагается центровой Тимофей Мозгов, который в финале НБА-2015 за «Кливленд Кавальерс» набрал 28 очков в матче с «Голден Стэйт Уорриорз».

Сейчас читают:
«Ничего особенного». Егор Дёмин прокомментировал рекордные 25 очков за матч в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android