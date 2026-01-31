Егор Дёмин вышел на третье место среди россиян по очкам за матч в НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду НБА «Бруклин Нетс», после матча с «Ютой Джаз» (109:99) вышел на третье место среди соотечественников по очкам за игру в североамериканской лиге.

Егор в матче с «Ютой» набрал рекордные для себя 25 очков и сравнялся по этому показателю с Алексеем Шведом, который набрал столько же в марте 2015 года в игре с «Филадельфией Сиксерс» за «Нью-Йорк Никс».

Лидером среди россиян является нынешний президент Российский федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, который в феврале 2004 года в составе «Джаз» в матче с «Майами Хит» записал в свой актив 31 очко.

На второй строчке располагается центровой Тимофей Мозгов, который в финале НБА-2015 за «Кливленд Кавальерс» набрал 28 очков в матче с «Голден Стэйт Уорриорз».