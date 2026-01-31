Фото: болельщица держит джерси Егора Дёмина во время матча НБА

Во время матча «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одна из болельщиц на матче попала в кадр во время того, как демонстрировала всем майку с россиянином Егором Дёминым.

Фото: https://x.com/YESNetwork

«Бруклин» одержал победу в матче с «Ютой», обыграв соперника со счётом 109:99. 19-летний россиянин Дёмин оформил первый для себя в НБА дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и четыре передачи. Эта игра стала самой результативной для Егора в лиге, ранее его лучшим показателем было 23 очка.

Отметим, что Дёмин стал первым новичком в истории НБА, которому удалось на протяжении 34 игр кряду реализовать как минимум один трёхочковый бросок.