Фото: болельщица держит джерси Егора Дёмина во время матча НБА

Во время матча «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одна из болельщиц на матче попала в кадр во время того, как демонстрировала всем майку с россиянином Егором Дёминым.

Фото: https://x.com/YESNetwork

«Бруклин» одержал победу в матче с «Ютой», обыграв соперника со счётом 109:99. 19-летний россиянин Дёмин оформил первый для себя в НБА дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и четыре передачи. Эта игра стала самой результативной для Егора в лиге, ранее его лучшим показателем было 23 очка.

Отметим, что Дёмин стал первым новичком в истории НБА, которому удалось на протяжении 34 игр кряду реализовать как минимум один трёхочковый бросок.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин
