Видео: первый слэм-данк Егора Дёмина в НБА

Во время матча «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) российский разыгрывающий «сетей» Егор Дёмин реализовал первый слэм-данк в лиге.

«Бруклин» одержал победу в матче с «Ютой» — 109:99. Дёмин собрал первый для себя в НБА дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и четыре передачи. Эта игра стала самой результативной для Егора в НБА, ранее его лучшим показателем было 23 очка.

Отметим, что Дёмин стал первым новичком в истории НБА, которому удалось на протяжении 34 игр кряду реализовать как минимум один трёхочковый бросок.