Видео: первый слэм-данк Егора Дёмина в НБА
Поделиться
Во время матча «Юта Джаз» — «Бруклин Нетс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) российский разыгрывающий «сетей» Егор Дёмин реализовал первый слэм-данк в лиге.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
«Бруклин» одержал победу в матче с «Ютой» — 109:99. Дёмин собрал первый для себя в НБА дабл-дабл: 25 очков, 10 подборов и четыре передачи. Эта игра стала самой результативной для Егора в НБА, ранее его лучшим показателем было 23 очка.
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин
Отметим, что Дёмин стал первым новичком в истории НБА, которому удалось на протяжении 34 игр кряду реализовать как минимум один трёхочковый бросок.
Комментарии
- 31 января 2026
-
11:14
-
10:58
-
10:52
-
10:29
-
10:29
-
10:08
-
09:49
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:10
-
08:35
-
08:25
-
08:17
-
08:07
-
07:54
-
07:30
-
07:25
-
06:40
-
06:15
-
05:59
-
05:53
-
05:42
-
05:34
-
05:24
-
05:21
-
05:11
-
04:55
-
01:10
-
00:40
- 30 января 2026
-
23:55
-
23:27
-
22:54
-
22:18
-
21:26