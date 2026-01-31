Скидки
«Все сомнения были напрасны». Одноклубник Дёмина — о личном рекорде Егора по очкам

Центровой «Бруклина» Дэйрон Шарп прокомментировал выступление своего одноклубника Егора Дёмина, который в матче с «Ютой Джаз» (109:99) установил личный рекорд по результативности (25 очков) и оформил первый дабл-дабл.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— Для Егора это особенный матч. Вернувшись в Юту, он побил рекорд НБА среди новичков, реализовав трёхочковые в 34 матчах подряд, и сегодня снова провёл отличную игру. Как бы вы охарактеризовали его развитие и то, как он раскрывает свой потенциал?
— С того момента, как Егор пришёл в «Бруклин», ещё с межсезонья, видно, как он прогрессирует буквально с каждым днём. Его уверенность растёт, и, как мне кажется, для него нет никаких ограничений. Сегодня он сделал дабл-дабл, и это лишь часть того, на что он способен.

— Когда он только пришёл в лигу, многие скептики сомневались, что у него получится стабильно бросать трёхочковые. Что вы думаете о его уверенности в дальних бросках и развитии этого аспекта игры?
— Я видел его ещё до драфта, летом, когда тренер шутил, что мы, возможно, окажемся с ним в одной команде. Это казалось невероятным, но уже тогда поражала его самоотдача на тренировках и техника броска. Иногда успех в колледже не передаётся в НБА, но Егор доказывает, что все сомнения были напрасны. Очень надеюсь, что он и дальше будет прибавлять и радовать своей игрой, — приводит слова Шарпа YES Network.

