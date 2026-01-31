Скидки
Егор Дёмин оформил сразу несколько рекордов в истории «Бруклина»

Комментарии

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» набрал 25 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив сразу несколько достижений в истории клуба.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

Во-первых, Дёмин стал первым новичком «Бруклина» после Терренса Уильямса в 2010 году, который набрал в игре как минимум 25 очков и сделал 10 подборов. Во-вторых, Егор стал единственным новичком клуба с дабл-даблом и как минимум пятью реализованными трёхочковыми бросками. В-третьих, россиянин обновил рекорд «Нетс» по количеству игр среди новобранцев как минимум с пятью «трёшками» за матч — такое в этом сезоне происходило в семи встречах чемпионата.

Отметим, что «Бруклин» одержал победу в матче с «Ютой» со счётом 109:99.

Комментарии
