Егор Дёмин оформил сразу несколько рекордов в истории «Бруклина»

Российский разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» набрал 25 очков, сделал 10 подборов и четыре передачи, тем самым оформив сразу несколько достижений в истории клуба.

Во-первых, Дёмин стал первым новичком «Бруклина» после Терренса Уильямса в 2010 году, который набрал в игре как минимум 25 очков и сделал 10 подборов. Во-вторых, Егор стал единственным новичком клуба с дабл-даблом и как минимум пятью реализованными трёхочковыми бросками. В-третьих, россиянин обновил рекорд «Нетс» по количеству игр среди новобранцев как минимум с пятью «трёшками» за матч — такое в этом сезоне происходило в семи встречах чемпионата.

Отметим, что «Бруклин» одержал победу в матче с «Ютой» со счётом 109:99.