Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не пытался подражать». Тренер «Бруклина» — о рекорде Дёмина в Юте, где Егор играл в NCAА

«Не пытался подражать». Тренер «Бруклина» — о рекорде Дёмина в Юте, где Егор играл в NCAА
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал рекордные 25 очков Егора Дёмина и первый дабл-дабл россиянина в лиге в матче с «Ютой Джаз» (109:99).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— Для Егора провести такую игру в Юте — насколько это было особенным моментом, особенно с учётом рекорда НБА?
— Я очень рад за него. Но дело не только в 25 очках, дабл-дабле, передачах и перехватах. Он провёл действительно эффективный матч, был всегда готов бросать, действовал очень уверенно и агрессивно. Мы все понимали, что сегодня будет больше возможностей для бросков, — Майкл [Портер] ведь не вышел на площадку. Но Егор не пытался кому-то подражать, он просто играл так, как умеет. И вся команда сегодня играла правильно, поддерживала его, и это позволило ему показать себя во всей красе. Это отличный результат для него и всей команды, — приводит слова Фернандеса YES Network.

В сезоне-2024/2025 Егор выступал в NCAA за Университет Бригама Янга, располагающийся в штате Юта.

Материалы по теме
«Все сомнения были напрасны». Одноклубник Дёмина — о личном рекорде Егора по очкам
Материалы по теме
У Дёмина невероятный рекорд в НБА! Он может долго продержаться
У Дёмина невероятный рекорд в НБА! Он может долго продержаться
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android