«Не пытался подражать». Тренер «Бруклина» — о рекорде Дёмина в Юте, где Егор играл в NCAА

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал рекордные 25 очков Егора Дёмина и первый дабл-дабл россиянина в лиге в матче с «Ютой Джаз» (109:99).

— Для Егора провести такую игру в Юте — насколько это было особенным моментом, особенно с учётом рекорда НБА?

— Я очень рад за него. Но дело не только в 25 очках, дабл-дабле, передачах и перехватах. Он провёл действительно эффективный матч, был всегда готов бросать, действовал очень уверенно и агрессивно. Мы все понимали, что сегодня будет больше возможностей для бросков, — Майкл [Портер] ведь не вышел на площадку. Но Егор не пытался кому-то подражать, он просто играл так, как умеет. И вся команда сегодня играла правильно, поддерживала его, и это позволило ему показать себя во всей красе. Это отличный результат для него и всей команды, — приводит слова Фернандеса YES Network.