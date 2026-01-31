Скидки
Кириленко отреагировал на рекорд Дёмина в НБА в матче с родной для него «Ютой»

Кириленко отреагировал на рекорд Дёмина в НБА в матче с родной для него «Ютой»
Бывший игрок НБА и действующий президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал личный рекорд результативности Егора Дёмина («Бруклин Нетс») в лиге, установленный в матче с «Ютой Джаз» (109:99).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— Андрей Геннадьевич, символично, что Егор побил установил рекорд именно здесь, в Солт-Лейк-Сити. Вы как человек, для которого эти трибуны родные, почувствовали сегодня, что аура Юты помогла ему переписать историю?
— Трудно сказать, насколько это символично, хотя, возможно, какая-то символика действительно есть. Я сам выступал в Юте, но, пожалуй, большее значение имеет то, что там играл Егор. Приятно, что штат Юта связан с достижениями наших игроков и помогает им устанавливать рекорды, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Кириленко выступал за «Джаз» с 2001 по 2011 год.

