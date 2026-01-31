Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Это особенное место для Егора». Владимир Дёмин — о лучшем матче сына в НБА

Комментарии

Владимир Дёмин, отец 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, поделился мнением о дабл-дабле сына (25 очков, 10 подборов и четыре передачи) в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (109:99).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

«Думаю, что ничего не произошло сверхъестественного, просто он очень хотел показать лучшую игру именно в Юте. И у Егора это получилось! Большой молодец, что может проявлять лучшие качества в нужный момент. Это особенное место для Егора и особенная мотивация», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Егор выступал в студенческой лиге NCAA за университет из города Прово, который находится в штате Юта.

