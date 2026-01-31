«Это особенное место для Егора». Владимир Дёмин — о лучшем матче сына в НБА

Владимир Дёмин, отец 19-летнего разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, поделился мнением о дабл-дабле сына (25 очков, 10 подборов и четыре передачи) в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз» (109:99).

«Думаю, что ничего не произошло сверхъестественного, просто он очень хотел показать лучшую игру именно в Юте. И у Егора это получилось! Большой молодец, что может проявлять лучшие качества в нужный момент. Это особенное место для Егора и особенная мотивация», — сказал Владимир Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Напомним, Егор выступал в студенческой лиге NCAA за университет из города Прово, который находится в штате Юта.