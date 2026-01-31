«Показатель стальных нервов». Кириленко — о рекордной серии трёхочковых Егора Дёмина

Бывший игрок НБА и действующий президент РФБ Андрей Кириленко отреагировал на рекордную серию трёхочковых 19-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после матча с «Ютой Джаз» (109:99).

— Серия из 34 матчей с трёхочковыми — это про железные нервы для 19 лет. В ваше время новички больше полагались на физику, а сейчас мы видим такую стабильность в бросках. В чём его секрет: это действительно просто «холодная голова» или баскетбол настолько изменился, что без такой серии сейчас в НБА не выжить?

— Это действительно показатель стальных нервов. Безусловно, для такого результата необходима потрясающая выдержка. Но, возможно, мне не совсем верно судить об этом, ведь я сам никогда не делал упор на броски и не был настолько сосредоточен на этом элементе игры. Поэтому я просто рад за него: у него свой уникальный стиль, он играет по-своему, и я получаю удовольствие, наблюдая за его выступлениями, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.