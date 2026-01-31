Скидки
Баскетбол

«Показатель стальных нервов». Кириленко — о рекордной серии трёхочковых Егора Дёмина

«Показатель стальных нервов». Кириленко — о рекордной серии трёхочковых Егора Дёмина


Бывший игрок НБА и действующий президент РФБ Андрей Кириленко отреагировал на рекордную серию трёхочковых 19-летнего разыгрывающего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после матча с «Ютой Джаз» (109:99).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— Серия из 34 матчей с трёхочковыми — это про железные нервы для 19 лет. В ваше время новички больше полагались на физику, а сейчас мы видим такую стабильность в бросках. В чём его секрет: это действительно просто «холодная голова» или баскетбол настолько изменился, что без такой серии сейчас в НБА не выжить?
— Это действительно показатель стальных нервов. Безусловно, для такого результата необходима потрясающая выдержка. Но, возможно, мне не совсем верно судить об этом, ведь я сам никогда не делал упор на броски и не был настолько сосредоточен на этом элементе игры. Поэтому я просто рад за него: у него свой уникальный стиль, он играет по-своему, и я получаю удовольствие, наблюдая за его выступлениями, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Эксклюзив
Кириленко отреагировал на рекорд Дёмина в НБА в матче с родной для него «Ютой»
