Дончич оформил самый быстрый трипл-дабл в истории «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич оформил самый быстрый трипл-дабл в истории клуба в НБА. Об этом сообщает Lakers Nation в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что для этого ему потребовалось 18 минут и четыре секунды. Всего в матче с «Вашингтоном» в НБА Дончич набрал 37 очков, 11 подборов и 13 передач. «Лейкерс» одержали уверенную победу над «Уизардс» с результатом 142:111.

При этом Дончич стал вторым по времени, которое потребовалось для трипл-дабла, среди защитников в истории НБА. Быстрее игрока «Лейкерс» собирал трипл-дабл лишь Расселл Уэстбрук — за 17 минут и 35 секунд.