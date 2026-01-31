Скидки
Дончич оформил самый быстрый трипл-дабл в истории «Лейкерс»

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич оформил самый быстрый трипл-дабл в истории клуба в НБА. Об этом сообщает Lakers Nation в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что для этого ему потребовалось 18 минут и четыре секунды. Всего в матче с «Вашингтоном» в НБА Дончич набрал 37 очков, 11 подборов и 13 передач. «Лейкерс» одержали уверенную победу над «Уизардс» с результатом 142:111.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
111 : 142
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Вашингтон Уизардс: Брэнэм - 17, Сарр - 16, Каррингтон - 15, Джордж - 15, Райли - 13, Шампани - 9, Гилл - 9, Уоткинс - 8, Кулибали - 7, Купер - 2, Джонсон, Лябисье
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 37, Эйтон - 28, Джеймс - 20, Хатимура - 11, Хэйс - 10, Вандербилт - 8, Винсент - 6, Кнехт - 4, Джеймс - 4, Клебер - 4, Тимме - 4, Ларэвиа - 3, Смарт - 3

При этом Дончич стал вторым по времени, которое потребовалось для трипл-дабла, среди защитников в истории НБА. Быстрее игрока «Лейкерс» собирал трипл-дабл лишь Расселл Уэстбрук — за 17 минут и 35 секунд.

