«Такой менталитет не просто воспитать». Фернандес — о рекорде Дёмина по трёхочковым

Главный тренер команды НБА «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал рекорд Егора Дёмина по трёхочковым после матча с «Ютой Джаз» (109:99).

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

— Как вы думаете, в чём причина такой стабильности Егора? Всё-таки забивать трёхочковые в 34 матчах подряд — это выдающееся достижение для новичка.
— Прежде всего, это его вера в себя. Он всегда знал, что может хорошо бросать, и именно поэтому мы его выбрали. Мы были уверены, что его бросок соответствует уровню НБА, и он сразу это доказал. Он не просто выходит и бросает — он готов попадать самые важные мячи в концовке, а это дано далеко не каждому. Такой менталитет не так просто воспитать — это у него есть с самого начала. Каждый раз, когда он бросает, я уверен, что мяч попадёт в корзину. Очень рад за него и горжусь его прогрессом. Большое спасибо ему и тренерам, которые с ним работают день за днём, — приводит слова Фернандеса YES Network.

