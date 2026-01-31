«Станет вишенкой на торте». Форвард «Пари НН» — об игре с МБА-МАИ

27-летний российский профессиональный баскетболист Илья Платонов, играющий на позиции лёгкого форварда за команду «Пари Нижний Новгород», высказался о матче с МБА-МАИ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 31 января 2026, суббота. 15:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался МБА-МАИ Москва

«МБА-МАИ, так же как и мы, имела очень плотный график игр в январе. Они прошли через провалы и подъёмы, но это очень опасная команда, которая всегда играет с энергией и азартом. Я считаю, что мы должны подойти к этой игре с холодной головой, а также обязаны выполнить все установки тренерского штаба, подготовленные на этот матч.

Эта игра станет вишенкой на торте в последний день января после такого напряжённого графика у обеих команд и покажет, у кого осталось больше сил, хладнокровия и концентрации для победы. Наши лучшие болельщики! Приходите поддержать нас — ваша поддержка для нас очень важна!» — приводит слова Платонова пресс-служба команды.