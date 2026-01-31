Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Счастлив быть частью его путешествия». Леброн Джеймс — о Луке Дончиче

41-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о своём одноклубнике из Словении Луке Дончиче, выступающем на позиции разыгрывающего защитника.

«Просто пытаюсь подавать пример, направляю его, использую свой голос, свой пример, использую всё, что в моих силах. Он сейчас. Не похоже, что он следующий. Он прямо сейчас.

Я просто обожаю этого парня. Я люблю в нём всё. Я просто хочу, чтобы он прошёл свой путь так далеко, как ему хочется. И я счастлив быть частью его путешествия. Надеюсь, он сможет что-то перенять у меня», — приводит слова Джеймса Lakers Daily.

