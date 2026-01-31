Дмитрий Губерниев — о потенциале Егора Дёмина: способен стать суперзвездой в НБА
Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о потенциале 19-летнего баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, после того как он набрал 25 очков в матче с «Ютой Джаз» (109:99).
НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин
«Егор Дёмин способен стать суперзвездой в НБА. Может быть, даже самой громкой с постсоветского пространства.
Хочется пожелать ему здоровья. Он выдерживает конкуренцию, очень физически одарённый, то, что он творит, — невероятно. Главное — без травм. Он способен стать звездой первой величины», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
