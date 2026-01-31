Дмитрий Губерниев — о потенциале Егора Дёмина: способен стать суперзвездой в НБА

Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о потенциале 19-летнего баскетболиста Егора Дёмина, выступающего за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника, после того как он набрал 25 очков в матче с «Ютой Джаз» (109:99).

«Егор Дёмин способен стать суперзвездой в НБА. Может быть, даже самой громкой с постсоветского пространства.

Хочется пожелать ему здоровья. Он выдерживает конкуренцию, очень физически одарённый, то, что он творит, — невероятно. Главное — без травм. Он способен стать звездой первой величины», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».