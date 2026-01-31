Скидки
Главная Баскетбол Новости

Тренер МБА — о выходе в «Финал четырёх» Кубка России: убрали дамоклов меч от своей шеи

Тренер МБА — о выходе в «Финал четырёх» Кубка России: убрали дамоклов меч от своей шеи
Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Василий Карасёв прокомментировал победу над «Химками» (87:64) в Кубке России, позволившую его клубу выйти в «Финал четырёх».

«Видимо, это особенности русской души — доставать все-все свои резервы, оказавшись на краю пропасти. В первой половине мы не показывали свой максимум, и только после разговора в раздевалке всё же активизировались. Всё встало на свои места, и результат — именно тот, который должен быть в матче команд из Единой лиги и Суперлиги, не умаляя ни в коем случае достоинств «Химок».

Результат этого противостояния висел над нами весь месяц, по тяжёлому графику в январе понимали, что к ответной игре можем подойти не в оптимальном состоянии, но права на ошибку нет. К счастью, этот дамоклов меч мы убрали от своей шеи. Расслабляться в любом случае времени нет — впереди не менее важные матчи», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

Сегодня его подопечные сыграют в Единой лиге с «Пари Нижний Новгород».

Новости. Баскетбол
