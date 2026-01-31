Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Габариты явно помогают». Тренер «Юты» — о рекордных очках Егора Дёмина в НБА

«Габариты явно помогают». Тренер «Юты» — о рекордных очках Егора Дёмина в НБА
Комментарии

Главный тренер команды НБА «Юта Джаз» Уилл Харди отреагировал на выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после поражения в матче с нью-йоркской командой (99:109), где россиянин набрал рекордные для себя 25 очков и оформил первый дабл-дабл в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
31 января 2026, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
99 : 109
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Юта Джаз: Джордж - 26, Сенсабо - 18, Филиповски - 14, Бэйли - 12, Кольер - 10, Хендрикс - 7, Уильямс - 6, Михайлюк - 3, Андерсон - 2, Клейтон - 1, Маркканен, Кесслер
Бруклин Нетс: Дёмин - 25, Томас - 21, Шарп - 16, Вульф - 14, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Траоре - 7, Клэкстон - 6, Пауэлл - 2, Сараф - 2, Лидделл, Мартин

«Знаете, он всю эту часть сезона активно искал свои трёхочковые броски. На мой взгляд, он хорошо читает игру и уверенно действует, когда сталкивается с переключениями в защите. Конечно, его габариты ему явно помогают — думаю, примерно четыре из этих бросков он реализовал именно благодаря своему росту. Но поиск таких возможностей — важная часть его игры, и он действительно на этом сосредоточен.

Когда делаешь акцент на каком-то компоненте, появляется шанс добиться большего именно в нём. Правда, если пытаешься одновременно справляться с несколькими задачами, общий объём может немного просесть, но он проделал отличную работу», — приводит слова Харди с пресс-конференции издание Yahoo Sports.

Сейчас читают:
Дмитрий Губерниев — о потенциале Егора Дёмина: способен стать суперзвездой в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android