«Габариты явно помогают». Тренер «Юты» — о рекордных очках Егора Дёмина в НБА

Главный тренер команды НБА «Юта Джаз» Уилл Харди отреагировал на выступление разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина после поражения в матче с нью-йоркской командой (99:109), где россиянин набрал рекордные для себя 25 очков и оформил первый дабл-дабл в лиге.

«Знаете, он всю эту часть сезона активно искал свои трёхочковые броски. На мой взгляд, он хорошо читает игру и уверенно действует, когда сталкивается с переключениями в защите. Конечно, его габариты ему явно помогают — думаю, примерно четыре из этих бросков он реализовал именно благодаря своему росту. Но поиск таких возможностей — важная часть его игры, и он действительно на этом сосредоточен.

Когда делаешь акцент на каком-то компоненте, появляется шанс добиться большего именно в нём. Правда, если пытаешься одновременно справляться с несколькими задачами, общий объём может немного просесть, но он проделал отличную работу», — приводит слова Харди с пресс-конференции издание Yahoo Sports.